Още на 23 години Ема Мактагарт забелязала колко рядко има свободно време — и колко рядко то е без екрани.

Тя работи в инвестиционното банкиране и щом най-накрая излезе от системата се обръща към телефона си. Заедно със съквартирантките си тя решава да потърси хоби, което да замести този навик. Те се „запалват“ по бродерията, казва тя. Занимавала се е с него като дете, но не го е практикувала от години.

„Беше наистина терапевтичен начин да се разсеея от работата или стреса, но и просто да правя нещо с ръцете си, вместо да прекарвам времето си в безсмислено превъртане на социалните мрежи“, каза тя. „Станахме напълно обсебени.“

Мактагарт е част от множеството млади хора, които се обръщат към аналоговите хобита и занимания, за да избягат от технологиите и да събудят отново с детската си креативност и любознателност. Донякъде иронично, това аналогово движение е подхранено именно от популярността си в социалните медии.

Въпреки че не се смята за особено сръчна, 26-годишната Мактагарт основава бизнеса за бродерия „What’s the Stitch“ и управлява популярни профили в социалните мрежи със същото име. След като забеляза нарастващ интерес към съдържанието си, тя започва да развива бизнеса си. Днес продава платна за бродерия, аксесоари и цифрови дизайни. Характерният стил, който Мактагарт внася в творенията си, се отличава с хумор и, от време на време, с нецензурни изрази.

„Като видеоигра, но в реалния живот“

Джейми Курц, професор по психология в Университета „Джеймс Мадисън“, чиито изследвания са насочени към щастието, заяви, че много от тези дейности могат да помогнат и за намаляване на тревожността и стреса, както и да дадат чувство за постижение, тъй като изискват концентрация и могат да бъдат предизвикателство.

„Хобитата са наистина важни, а много от нас са ги загубили, или просто не им отдаваме достатъчно значение, защото си мислим, че сме прекалено заети“, каза Курц. „Но самото намиране на малко време, което да отделим за такива неща, е наистина разумно използване на времето.“

Клара Шерман, която е съоснователка на компанията So Bam Fun, създадена с цел да „вдъхне нов живот“ на играта маджонг сред по-младото поколение, каза, че когато играе с приятели, успява да достигне „състояние на дзен“.

„Чувстваш се така, сякаш съществуваш в един малък балон, състоящ се само от мен, приятелите ми и тази игра, на която всички се наслаждаваме заедно“, каза тя. „Това наистина ти позволява да се откъснеш от останалия свят.“

Някои млади любители не търсят да избягат от телефоните си чрез избраната от тях дейност, а се интересуват от това как съвременните технологии могат да подобрят преживяването им.

Исая Скот, любител на птиците, художник и създател на съдържание, каза, че приложението eBird е ключова част от неговото преживяване. То позволява на любителите на птиците да регистрират и проследяват наблюденията си, като същевременно допринасят за научните изследвания и опазването на природата.

Лесно е да се каже, че неговото поколение е „залепено за телефоните си“, казва Скот, но достъпът до технологиите също „отваря толкова много врати за участие в хобита, които може би са били забравени или (са) просто трудни за започване по друг начин.“

Скот, който живее в Савана, Джорджия, каза, че наблюдението на птици е подобно на игрите „Покемон“, които е обичал като дете: „Усеща се като видеоигра, но в реалния живот.“ Пътуването до различни региони е като отключване на нова карта, каза той, а натрупването на голям брой видяни видове е като постигане на висок резултат. Скот сам е видял около 800 различни вида.

Много любители споделят пред "АП", че не възприемат любимото си занимание като модна прищявка или временна тенденция, а по-скоро като част от съзнателното им обръщане към аналоговия свят.

Що се отнася до прозвището „бабини хобита“, МакТагарт, например, приветства този етикет.

„Шегувам се с приятелите си, че съм била баба през целия си живот“, каза тя, „така че е напълно логично това сега да е моята кариера.“

Редактор: Кирил Нинов