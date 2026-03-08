Недостигът на жилища в Европа и голямото им поскъпване доведе до нестандартни решения. Испанска фирма започна да продава отделни стаи в апартаменти, а във Великобритания се появиха жилищни кредити за приятели.

Цените на имотите във Великобритания са се увеличили с над 50% през последното десетилетие. И ако преди жилищните кредите масово са били за срок до 25 г., то сега все повече хора гледат да просрочат връщането им до 40 г., за да намалят месечната си вноска. В особено тежко положение са младите, които нямат високи доходи. Точно за тях са и тези нестандартни жилищни решения, които набират скорост.

Да живееш с родители си след навършване на пълнолетие - вече не е въпрос на избор. Близо 5 млн. души във Великобритания на възраст между 20 и 34 г. не могат да со позволят да наемат или купят къща и продължат да делят покрив със своите майки и бащи.



"Банките започнаха да пускат продукти, които са с 0% депозит. Към момента на пазара има няколко такива. Има с един процент депозит, с два, с три процента и така една стандартна ипотека вече започва от 5% нагоре. Но в момента, може би, има десетина банкови дружества, които пуснаха такъв вид продукти. Разбира се, те са обзързани с малко по-стриктни критерии като по-висок лихвен процент, за да могат да покрият този риск. Но има много голям интерес към тях", твърди Христина Христева, ипотечен консултант.

Тя казва, че и британското правителство се опитва да подпомага купувачит: "Една от най-често ползваните беше така наречената схема help to bуъ, при която правителството финансира 20 или 40% под формата на безлихвен заем през първите пет години. Тази схема беше спряна, но остана схемата shared ownership. При нея се закупува отделен процент от самия имот, като постепенно имате право да откупите до 100%. Тя, може би, е най-често ползваната в момента'.



Така, ако в Испания купуваш за 59 000 евро само една стая и делиш баня и кухня с непознати, в Англия срещу същата сума можеш да се нанесеш в цял апартамент. Средната цена на жилище във Великобритания е около 270 000 паунда или 310 000 евро. Затова някои банки предлагат и ипотеки за приятели.



