Наемите в Гърция растат с бързи темпове. Все повече млади хора остават при родителите си заради невъзможност да издържат финансово. Цените на имотите в Атина са скочили с над 50% за пет години, докато доходите изостават. Половината домакинства вече отделят повече от половината си месечен доход за разходи по жилището.

Според експерти за периода от 2019 до 2024 година наемите в Атина са се повишили средно с над 50%. „Човек, който получава 700 евро на месец, не може да си позволи жилище, което струва колкото цялата му заплата“, казва Ейрини.

Най-силно засегнати са младите хора. Някои от тях са се върнали да живеят при родителите си, защото самостоятелното наемане на жилище се е превърнало в лукс. „Когато се запознавам с нови хора, ме питат къде живея. Малко е неудобно да кажа, че на 33 години още съм при родителите си. Не се чувствам добре, изглежда сякаш не мога да се справям сам. Всичко стана много скъпо. Тези неща вече са лукс“, споделя Илиас.

Гръцката икономика се възстановява от кризата между 2009 и 2018 година. За много хора реалността остава тежка – наемите се увеличават по-бързо от доходите. Това принуждава домакинствата да пестят от отопление, храна и развлечения или да трупат дългове, което допълнително забавя възстановяването. Според доклад на Гръцкия институт за малки предприятия над 83% от гражданите не успяват да спестяват. „В момента 50% от домакинствата в Гърция харчат повече от половината си доходи за жилищни разходи. При по-бедните социални групи този процент доближава 100“, казва Никос.

Част от проблема води началото си от кризисните години, когато строителството почти беше спряно. По данни на финансова компания от миналата година в големите градове има недостиг от около 180 000 жилища за наем или продажба. „Наемателите днес са като хората, които през 40-те години са чакали на опашка за храна. Само че сега чакат за дом“, споделя Емистоклес.

Идеята за предлагане на „златни визи“, въведена през 2014 година за чужденци, които купуват имоти, също е допринесла за недостига. От средата на десетилетието около 20 000 имота, основно в Атина, са продадени на чужденци. Още близо 150 000 се отдават краткосрочно на туристи.

Експертите смятат, че решението няма да дойде скоро. При сегашното темпо на строителство ще са нужни поне пет години, за да бъде компенсиран недостигът. Правителството предлага помощи за хора с ниски доходи, но според мнозина те са недостатъчни. Търсенето остава толкова високо, че стотици хора се явяват на един оглед за наем. „В края на деня си лягаме психически изтощени, защото живеем само за да плащаме наем“, разказва Ейрини.

Средните заплати в Гърция са нараснали с около 27% през последните години. Според данни на Евростат обаче гърците отделят по-голям дял от доходите си за жилище от която и да е друга страна в Европейския съюз.

Редактор: Ивайла Маринова