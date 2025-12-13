Ученици организират благотворителната кауза “Купи и дари”, като целта им е да подкрепят хора в нужда с дарения от трайни хранителни продукти. Днес те ви очакват на входа на големи хранителни магазини, за да ви раздадат списъци за пазаруване.

„Кампанията върви чудесно. Събрали сме почти 2 тона храна и се надяваме да продължим със същото темпо”, сподели Алекс.

„Ние събираме продукти с дъгъл срок на годност, които впоследствие даряваме в кашони. Храната ще достигне до много хора в нужда, както и до сираци”, разказа Косьо.

