Организаторите споделиха, че вече са събрали почти 2 тона храна
Ученици организират благотворителната кауза “Купи и дари”, като целта им е да подкрепят хора в нужда с дарения от трайни хранителни продукти. Днес те ви очакват на входа на големи хранителни магазини, за да ви раздадат списъци за пазаруване.
„Кампанията върви чудесно. Събрали сме почти 2 тона храна и се надяваме да продължим със същото темпо”, сподели Алекс.
"Твоят талант спасява живот": Деца творят в помощ на приют с над 350 животни
„Ние събираме продукти с дъгъл срок на годност, които впоследствие даряваме в кашони. Храната ще достигне до много хора в нужда, както и до сираци”, разказа Косьо.
Повече гледайте във видеото.
