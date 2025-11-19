Снимка: iStock, илюстративна
-
Музикален конкурс и изложба с рисунки събират средства за приюта в град Елена
Деца от цяла България обединяват талантите си в благотворителна кауза за спасяването на бездомни животни. Чрез музика, песни и рисунки те ще подкрепят приюта в град Елена, където Красимира Спасова се грижи за над 350 кучета, разчитайки изцяло на дарения.
Инициативата "Твоят талант спасява живот" включва благотворителен музикален конкурс и изложба на детски рисунки под мотото "Аз творя за моя любимец".
От улицата до сцената: Бездомно куче става част от варненския театър
Каузата е вдъхновена от Красимира Спасова, която въпреки собственото си тежко заболяване, не спира да се грижи за животните в приюта. Нейната саможертва мотивира организирането на събитието, което цели да събере средства и да привлече общественото внимание към проблема.
Един от интересните акценти на конкурса е, че за първи път в журито ще се включи изкуствен интелект (AI).
"Моят опит на участник в международни журита беше провокиран от тази идея на организаторите - да се включи AI в оценяването", сподели вокалният педагог Росица Йорданова.
Тя обясни, че изкуственият интелект ще оценява техническите аспекти на изпълненията, като интонационната точност, докато жури от специалисти ще преценява емоционалната страна и сценичното представяне.
"Децата трябва да бъдат приучени от малки да подкрепят хора, които са нуждаещи се, да изпитват емпатия", допълни Йорданова, подчертавайки възпитателния характер на инициативата.
►Как да подкрепим каузата?
Благотворителният концерт-конкурс "Твоят талант спасява живот" ще се проведе в събота от 13:00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в София.
Всеки, който желае да подкрепи приюта, може да го направи като присъства на събитието или чрез дарителската сметка на организацията.
Повече гледайте във видеото.
