Американският актьор Итън Хоук смята, че развлекателната индустрия е под силен натиск поради променящите се навици за гледане на кино, предава ДПА.

„Наблюдавам как се променя начинът, по който младите хора гледат филми”, каза 55-годишният актьор пред ДПА. „Те гледат филми, докато се взират в телефоните си и скролват. Обхватът на вниманието им е краткотраен или пък е напълно нарушен”, добавя той.

Според Хоук хората вече не могат да понасят тишината: „Някои от най-красивите моменти в живота ми дойдоха от скуката, но на днешно време никой вече не иска да скучае”, посочва актьорът. „Всички играят игри на телефоните си, четат новини и всички са постоянно развълнувани”.

Навиците за гледане и връзката на младите хора с културата се променят постоянно според Хоук. „Спомням си как дядо ми винаги се караше на майка ми, защото четеше твърде много и ѝ казваше да извади главата си от книгата и да излезе навън. А сега пък молим децата си да четат повече, което е невероятно”, добавя актьорът.

Последният филм на Хоук „Синя луна” – музикална драма за задкулисието на Бродуей, е под режисурата на Ричард Линклейтър, а актьорът заема централно място в лентата, която напомня повече за театрална постановка. Хоук влиза в образа на американския автор на песни Лоренц Харт, сред чиито известни творби за Бродуей са The Lady is a Tramp и Blue Moon.

