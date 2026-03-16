Майкъл Б. Джордан спечели „Оскар“ за главна мъжка роля с първата си номинация. Той я заслужи за хоръра „Грешници“.

Той е американски актьор и продуцент, известен с ролите си във филми като „Крийд“ и „Черната пантера“.

Майкъл Бакари Джордан е роден на 9 февруари 1987 г. в Санта Ана. Скоро след раждането му семейството се премества в Нюарк, където той израства. Баща му, Майкъл А. Джордан, работи като кетъринг мениджър, а майка му Дона е учителка и по-късно директор на гимназия. Актьорът има по-голяма сестра, Джамила, и по-малък брат, Халид. Семейството му е силно сплотено и играе важна роля в оформянето на неговите ценности и амбиции.

Родителите на Джордан насърчават децата си да се образоват и да преследват интересите си. Майка му, като педагог, държи особено много на дисциплината и ученето, което оказва силно влияние върху характера му. Актьорът често е споделял, че семейството му е било неговата най-голяма подкрепа в ранните години.

Като дете Майкъл първоначално не мечтае да стане актьор. Той се интересува повече от спорт, особено от баскетбол, и дори обмисля кариера, свързана с него. Случайно започва работа като модел в детска възраст, което постепенно го насочва към телевизията и киното. Това се оказва първата стъпка към бъдещата му актьорска кариера.

Преди да стане известен актьор, Майкъл започва работа като детски модел. Той се появява в рекламни кампании на големи марки, което му дава първи опит пред камера. Постепенно интересът му се насочва към актьорството и в края на 90-те години започва да получава малки роли в телевизионни продукции.

Първите му участия са в популярни сериали като „Семейство Сопрано“ и „Козби“. Макар и кратки, тези роли му помагат да натрупа опит и да се утвърди като млад актьор. Истинското му първо по-значимо телевизионно участие идва със сериала „Наркомрежа“, където играе Уолъс – чувствителен тийнейджър, попаднал в суровия свят на наркобизнеса в Балтимор. Ролята привлича вниманието на критиците и показва актьорския му потенциал.

Пробивът на малкия екран

След „Наркомрежа“ Джордан продължава да изгражда репутацията си с участия в телевизионни продукции. Той става по-познат на широката публика с ролята на Винс Хауърд в сериала Friday Night Lights, където играе талантлив, но проблемен ученик и футболист. Тази роля затвърждава позицията му като един от обещаващите млади актьори в Холивуд.

По-късно той участва и в драматичния сериал „Родители“, където отново получава положителни отзиви за играта си. Именно тези телевизионни роли подготвят почвата за големия му пробив в киното.

Големият успех в киното

Сериозният пробив на големия екран идва през 2013 г. с филма „Инцидентът на станция „Фрутвейл“ , режисиран отново от Райън Куглър („Грешници“). В него Джордан играе Оскар Грант – млад мъж, убит от полицай в Калифорния. Филмът получава широко признание от критиците, а изпълнението му е определено като силно и емоционално.

След този успех Джордан започва дългогодишно сътрудничество с режисьора Куглър. Джордан играе Адонис Крийд – син на легендарния боксьор Аполо Крийд. Ролята му носи огромна популярност и утвърждава името му в Холивуд.

През 2018 г. актьорът достига нов връх в кариерата си с ролята на антагониста Ерик Килмонгър във филма „Черната пантера“. Героят му се превръща в един от най-запомнящите се злодеи в кино вселената на Marvel Studios.

Оттогава Майкъл Б. Джордан продължава да се утвърждава като една от водещите звезди на своето поколение – не само като актьор, но и като продуцент и режисьор.

