Майкъл Б. Джордан беше отличен с наградата SAG за най-добрна мъжка роля за филма "Грешници" на режисьора Райън Куглър. След като получи отличието, по време на речта си на сцената, той почете паметта на покойния си колега от филма "Черната пантера" Чадуик Боузман, на когото посвети своята статуетка.

По време на Международния филмов фестивал в Санта Барбара на 12 февруари, когато Джордан спечели отличието за изключителен изпълнител на годината за „Грешници“, 39-годишният актьор за пореден път заговори за Боузмън, който почина през 2020 година.

„Чад беше невероятен", сподели звездата. „Обичам този човек толкова много и се натъжавам всеки път, когато си помисля как няма да имам възможност да работя с него отново“, добави той.

Снимка: Getty Images

Боузман изигра крал Т'Чала, известен още като Черната пантера, в четири филма от кинематографичната вселена на Marvel между 2016 и 2019 г. Джордан влезе в ролята на злодея от Черната пантера Ерик „Килмонгър“ Стивънс, който оспорва правото на Т'Чала върху трона на Уаканда.

В Санта Барбара Джордан се разчувства, когато беше попитан дали е усетил „присъствието“ на Боузман, докато е работел по „Грешници". „Да. Случи се“, разказа той, спомняйки си как Куглър веднъж го попитал веднъж по време на снимките: „Какво би направил Чад в тази ситуация?“ „Погледнах нагоре за секунда и просто разбрах. Знаех точно какво има предвид. Казах си: „Чад беше с мен. Чад винаги е с мен", сподели Джордан.