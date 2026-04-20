"За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа Коща в X

С пост в социалната мрежа X председателят на Европейският съвет Антониу Коща поздрави Румен Радев за изборната победа.

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа той. 

"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва Коща. 

По рано днес говорител на ЕК отказа да коментира вота у нас, докато не излязат окончателните резултати.

