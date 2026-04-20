Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували в Малта – са пострадали при пътен инцидент, съобщи TVM News. Катастрофата е станала днес сутринта на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева. По първоначална информация микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, напуснал е пътното платно и е спрял в крайпътно поле.

Полицията е пристигнала незабавно на мястото на инцидента. Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, след което всички са транспортирани в болница.

Разследването по случая продължава.

Автобус с българска регистрация катастрофира в Турция, 11 души са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева