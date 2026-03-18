На 1 юли британската поп-рок икона Duran Duran ще завладее сцената на "Арена 8888 София" с концерт, който обещава да бъде много повече от носталгично пътуване назад във времето. Събитието се очертава като мащабно, визуално и звуково преживяване – среща между тъмнината и мелодията, където стилът пулсира в ритъма на съвременния саунд, анонсират организаторите от SME.

Групата пристига в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Водещите международни медии са единодушни – в момента Duran Duran се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия.

С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, две награди GRAMMY, две награди BRIT, две отличия Ivor Novello и приемане в Залата на славата на рокендрола през 2022 г., Duran Duran остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история.

Те създадоха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала №1 в САЩ, работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от неизброими артисти. Албуми като ‘Rio’ неизменно се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

В последния си проект Danse Macabre емблематичната британска четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри – доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната истинска запазена марка.

Това е повече от концерт. Това е нощ за споделени тайни на дансинга. Саундтрак за тихи разговори преди светлините да се включат, пишат организаторите от SME.

Билетите за концерта вече са в продажба в мрежите на Eventim и Bilet.bg на цени от 45 до 110 евро. Налични са и два вида VIP пакети – Early Entry (с ранен достъп и ексклузивен мърчандайз) и Seated VIP (с премиум седящи места и лимитирани артикули). Организаторите уточняват, че нито един от пакетите не включва среща с групата. Деца до 10-годишна възраст могат да влязат без билет, но без право на самостоятелно място.

Редактор: Станимира Шикова