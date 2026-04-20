Инцидентът е станал на гара Павия

Два влака се сблъскаха в района на италианския град Павия, близо до Милано. Това доведе до временно спиране на движението по част от линията Милано - Генуа.

Инцидентът е станал на гара Павия, южно от Милано, когато пътнически влак, напускащ гарата със скорост около 30 км/ч, е навлязъл в участък с неподвижен товарен влак. Въпреки аварийното спиране, сблъсъкът не бил избегнат заради краткото разстояние.

По първоначална информация няма пострадали нито сред пътниците, нито сред железопътния персонал.

Пътниците от засегнатия влак са прехвърлени на друг състав и транспортирани към Милано. Железопътният трафик по линията е възстановен напълно около 11:30 ч. Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Фокус"

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking