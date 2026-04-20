Инцидентът е станал на гара Павия
Два влака се сблъскаха в района на италианския град Павия, близо до Милано. Това доведе до временно спиране на движението по част от линията Милано - Генуа.
Инцидентът е станал на гара Павия, южно от Милано, когато пътнически влак, напускащ гарата със скорост около 30 км/ч, е навлязъл в участък с неподвижен товарен влак. Въпреки аварийното спиране, сблъсъкът не бил избегнат заради краткото разстояние.
Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. https://t.co/7JuC2ISydn— Eraldo Frangipane (@EraldoFR) April 20, 2026
По първоначална информация няма пострадали нито сред пътниците, нито сред железопътния персонал.
🔵#Trasporti Urto tra un treno merci e un treno regionale tra Locate e Certosa. Disagi pesanti lungo la linea Milano-Genova. Non si segnalano conseguenze per passeggeri e personale Trenord. pic.twitter.com/UxNrrSLUZD— Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 20, 2026
Пътниците от засегнатия влак са прехвърлени на друг състав и транспортирани към Милано. Железопътният трафик по линията е възстановен напълно около 11:30 ч. Причините за инцидента се изясняват.
