Емоционален разговор за следата, която изкуството оставя след себе си, и за вечните теми за живота и смъртта сподели специалният гост в предаването „Събуди се” по NOVA. Публиката предстои да го види в две големи събития – на театралната сцена и на големия екран. „Това представление ползва музиката на Димо не просто като фон, неговите песни представляват самото либрето и разказват за границата между живота и смъртта“, сподели актьорът и музикант Владимир Михайлов в ефира „Събуди се” по NOVA.

Спектакълът „Невидимо дете“, изграден изцяло върху творчеството на незабравимия фронтмен на група P.I.F. Димо Стоянов, ще има своята софийска премиера на 1 ноември в зала 1 на НДК. След турне пред препълнени зали в страната проектът пристига в столицата с участието на над 20 артисти, кукли, мултимедия и сценография на Мариета Голомехова. Автори на либретото са Веселка Кунчева и Полина Христова.

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„На всички ни е изключително трудно на сцената. Всеки от нас има момент, в който нещо го хваща за гърлото и му е трудно да продължи, защото боравим с материята на прага между живота и смъртта – същия кратък период, който Димо прекара в болницата. Димо винаги бързаше да твори, искаше да вземе две за едно и остави огромно музикално наследство“, разказа Михайлов.

Освен в театъра, артистът ще зарадва зрителите и на големия екран в новия пълнометражен филм „Оста на живота“. Лентата ще бъде показана премиерно на фестивала „Синелибри“ на 4 ноември, а от 13 ноември тръгва официално по кината. Филмът е международна копродукция по книгата на Сами Тирит, реализирана с изцяло български творчески екип – режисьор Наско Христосков, оператор Мартин Балкански и сценаристи Жоро Иванов, Невена Кертова и Теодора Маркова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка