Масовата вълна на гражданско недоволство заради поскъпването на живота, жилищната криза и стотиците хиляди пришълци, които издържаме, работейки в отслабената Европа, със сигурност е добра новина за неприятелите ни. По-важният въпрос е до каква Европа ще ни отведе това утре? Дали ще ни сближи с Русия, както настоява словашкият премиер или трябва да останем съюз от държави, който напълно ще прекрати вноса на синьо гориво от Москва през 2027 година?

Ако не отговори на тези въпроси, Европа ще трябва да се съгласи да предаде властта на хората, които виждат изхода в радикални, а не либерални решения. Темата коментират бившият евродепутат Ангел Джамбазки и медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

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„Управляващите в ЕС не могат да намерят адекватно решение, защото не мислят в адекватната посока и нямат представа как да го направят. В момента властимащите не знаят какво да правят с него и, за радост на нашите врагове, го водят към катастрофа”, смята Джамбазки.

„Европейският съюз е създаден, за да пази демокрацията, която е създадена първоначално в Древна Гърция. Това е единственото място на планетата, което има най-развитият възможен политически модел на това, което аз наричам либерална демокрация или съвременна демокрация”, заяви доц. Лозанов.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова