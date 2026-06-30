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От Белия дом обявиха, че американският президент изпраща Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър
Преговорните екипи на Иран и Съединените щати се очаква да пристигнат в катарската столица Доха за нови разговори. Не е ясно обаче дали ще има среща между делегациите.
Вчера високопоставен американски представител обяви, че двете страни са се договорили да прекратят взаимните атаки от последните дни и да се срещнат днес в Доха, за да обсъдят спора около Ормузкия проток.
САЩ и Иран планират среща за нови преговори в Катар във вторник?
От Белия дом обявиха, че американският президент Доналд Тръмп изпраща Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър в Катар.
Иранското външно министерство потвърди, че изпраща техническа делегация в Доха, но това „няма връзка“ с посещението на американците и не са насрочени преговори между двете страни.
„Срещата в Доха може би ще бъде важна, а може би не - ще разберем, но във военно отношение печелим. Бих казал, че победата е почти факт. И всъщност всичко е много просто. Не искаме Иран да притежава ядрено оръжие и така ще , а и са се съгласили с това“, обяви Доналд Тръмп.
ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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