Още един кораб е потънал край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиерът Румен Радев в свой пост.

"Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа", съобщи Радев.

По-рано стана ясно, че три дрона са поразили кораб в Черно море , който е плавал под малтийски флаг. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна.

Редактор: Ивета Костадинова