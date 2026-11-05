Кристиано Роналдо обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишният футболист съобщи решението си в публикация в социалните мрежи.

„Днес дойде моментът да предам щафетата на следващото поколение. Това не беше лесно решение“, призна носителят на "Златна топка".

Той добави, че след международната пауза през ноември ще се раздели с фланелката с номер 7.

Роналдо има 234 мача за националния отбор на Португалия и е отбелязал 146 гола. Той държи световните рекорди за най-много участия и най-много попадения в мачове на национални отбори.

Редактор: Георги Иванов