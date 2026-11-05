Столичният общински съвет не прие доклада за организиране на три международни състезания по скейтборд в София. Необходими бяха 31 гласа, а "за" гласуваха 30 членове. Предложението беше внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, Димитър Петров, Иван Таков и Прошко Прошков.

То предвиждаше от бюджета на Столичната община да бъдат отделени 9,6 млн. евро за провеждането на състезанията.

Идеята беше София да кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификации. Те трябваше да се проведат през есента на 2027 г. и през пролетта на 2028 г.

Двете състезания са част от квалификационния процес за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Предложението включваше и домакинство на турнир от Световната купа по скейтборд през 2029 г.

„Близо 10 млн. евро за организиране на три международни състезания по скейтборд в София са неоправдан разход на фона на липсата на спортна инфраструктура в столицата ”, заяви лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев след разпаления дебат.

„Можем най-лесно да оприличим този доклад като свинче-звънче. В град, в който на практика скейт паркове няма, в който 126 клуба за детско-юношески спорт получават 1 милион евро годишно от Столична община, в който липсват достатъчно спортни зали и спортни площадки“, заяви Бонев.

Той даде за пример скейт паркове в Бургас, Стара Загора и Ямбол, изградени съответно за 250 хил., 152 хил. и 300 хил. евро.

„Вместо за тези 10 милиона евро да се построят над 30 такива спортни площадки и скейт паркове в София, предложението беше парите да се дадат за плащането на такси за участие, за това София да е домакин на тези събития“, посочи лидерът на „Спаси София“.

По думите му мотивите за организирането на състезанията са свързани основно с популяризирането на столицата в социалните мрежи и привличането на повече туристи, а не с осигуряването на възможности за спорт на софийските деца.

Бонев съобщи, че на следващото заседание на СОС „Спаси София“ ще внесе собствен доклад за отпускане на средства за изграждането на 5 скейт парка в София.

Той призова кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, общинския съветник Димитър Петров и Прошко Прошков да се присъединят като вносители на предложението.

„София пропусна възможност да привлече около 45 млн. евро преки и непреки инвестиции в градската икономика чрез домакинството на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд" заяви от своя страна кметът на София Васил Терзиев.

Според кметът на града около предложението има сериозно неразбиране и изкривяване на информацията.

„Това не са 10 милиона евро за подкрепата на един спорт за сметка на другите спортове. Това е дългосрочна инвестиция, 3-годишна, която е свързана с развитието на София като туристическа дестинация, като място, където се провеждат събития от най-висок ранг“, посочи той.

По думите му целта е повече хора да посещават столицата, да остават повече нощувки и да харчат средства в местната икономика.

Терзиев даде за пример други международни спортни събития, организирани в София, сред които Giro d'Italia, европейското първенство по волейбол и състезанията по даунхил на Витоша. Според него подобни инициативи привличат отбори и посетители и поставят града на международната карта.

Терзиев уточни, че проектът е предвиждал изграждането на съоръжения за трите дисциплини – скейт, стрийт и рампа, които да бъдат сертифицирани и на световно ниво.

„Това щеше да бъде съоръжение, каквото няма въобще на Балканите, не само в София“, посочи той. По думите му инфраструктурата щяла да остане за града и да се използва за подготовка на спортисти от България и съседните държави. Предвиждала се и програма с участието на професионални състезатели, които да посещават училища, да раздават скейтбордове и да популяризират спорта сред децата.

Общинският съветник Димитър Петров представи финансовите разчети за очакваните ползи от домакинството. По думите му прогнозите сочат около 45 млн. евро преки и непреки инвестиции в градската икономика срещу инвестиция от 9,6 млн. евро.

„Изчисленията показват, че в София за тези 3 години могат да бъдат реализирани 70 000 допълнителни нощувки“, заяви Петров. Той уточни, че прогнозата включва престоя на състезателите, техните екипи и феновете.

По думите му около 33 млн. евро се очаква да влязат в местната икономика чрез разходи за ресторанти, транспорт и логистика, а още 4,1 млн. евро – от спонсорски и рекламни договори.

Петров подчерта, че общината е щяла да запази 100% от спонсорските права и правата за разпространение на брандирани артикули. Предвиждало се и договаряне с медия за излъчване на състезанията, което би донесло допълнителни приходи.

„В края на деня брутният разход за София щеше да бъде около 3 милиона евро за тези 3 години“, заяви общинският съветник и заяви, че от днес "Спаси София" се прекръства на "Мрази София".