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Енергийните цени и услугите увеличават разходите на домакинствата
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Председателят на СОС: Държавата притиска „Топлофикация София” чрез регулаторните си механизми
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"Това не е правосъдие, а гавросъдие!": Майката на убития Митко иска доживотни присъди за близнаците от Цалапица
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Над 40 хиляди хризантеми превърнаха парк в Китай в пъстра градина
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Фигура на Инфантино ще бъде изгорена по време на странна английска традиция
Редактор: Георги Иванов