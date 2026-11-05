Танкер се е възпламенил, след като е попаднал на морска мина източно от Ормузкия проток, съобщиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). По техни данни плавателният съд е оперирал в район, определен като опасен.

Танкерът плавал с изключени системи за идентификация и навигация. Според иранските военноморски сили и други танкери, претърпели подобни инциденти през последните дни, са били с изключени системи, преди да се натъкнат на морски мини и да избухнат в пламъци.

От КГИР предупредиха корабособствениците, че Ормузкият проток е „опасен и затворен“ за плавателни съдове, които се опитват да преминат през него без координация.

По-рано КГИР съобщиха, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през протока.

Редактор: Станимира Шикова