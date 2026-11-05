Армения планира през 2027 или 2028 г. да подаде официална молба за започване на процедура по присъединяване към Европейския съюз. Това заяви премиерът Никол Пашинян на пресконференция на 5 ноември.

По думите му страната вече работи по създаването на алтернатива на досегашната си външнополитическа ориентация.

Започнахме процес на създаване на алтернатива, така че нашият народ да има възможност да избира Никол Пашинян

Той уточни, че процесът вероятно ще доведе до официално подаване на молба през 2027 или 2028 г. за започване на преговори за присъединяване към ЕС като пълноправен член.

В същото време Армения засега няма намерение да напуска Евразийския икономически съюз (ЕАИС), ръководен от Русия и обединяващ няколко бивши съветски републики.

„Не планираме да напускаме ЕАИС“, заяви арменският премиер. Той добави, че представители на държавите от организацията са повдигнали въпроса за евентуален референдум в Армения относно бъдещата геополитическа ориентация на страната.

Москва многократно е предупреждавала, че едновременното членство в ЕС и ЕАИС е невъзможно заради противоречията между правилата на двете организации.

Пашинян заяви също, че Ереван вече няма интерес към Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - военния съюз, в който Армения замрази участието си.

Интересът ни към ОДКС е изчерпан. Вече нямаме никакъв интерес към организацията Никол Пешинян

Отношенията между Армения и Русия се влошиха след обвиненията на Ереван, че Москва не е изпълнила ангажиментите си за защита на страната в конфликта с Азербайджан. През 2020 и 2023 г. Баку възстанови контрола си над Нагорни Карабах, който десетилетия наред беше управляван от арменски сепаратисти. След офанзивата през септември 2023 г. над 100 000 етнически арменци напуснаха региона и потърсиха убежище в Армения.

Оттогава правителството на Пашинян предприема стъпки за сближаване със Запада и постепенно дистанциране от Москва.

През април 2025 г. Армения прие закон за започване на процеса по присъединяване към Европейския съюз. Той обаче не представлява официална молба за членство.

Промяната във външнополитическия курс предизвика недоволство в Кремъл. По-рано през 2026 г. Москва наложи ограничения върху вноса на арменска селскостопанска продукция и заплаши да прекрати доставките на енергийни ресурси при преференциални условия.

Редактор: Георги Иванов