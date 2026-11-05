Българската певица DARA ще участва като специален изпълнител на финала на първото издание на „Евровизия Азия 2026“. Новината беше потвърдена от официалния профил на конкурса в социалните мрежи.

Победителката в „Евровизия 2026“ ще излезе на сцената в Банкок, където организаторите подготвят специално музикално изпълнение на фона на светлините на тайландската столица. Посланието към публиката е: „Потопете се в ослепителните светлини на Банкок 2026“.

Toва ще е първата изява на певицата след издаването на новата ѝ песен Bad Idea.

„Евровизия Азия“ (Eurovision Song Contest Asia) е нов международен музикален конкурс, създаден по модела на европейската „Евровизия“. Това е първото разширяване на формата с отделно регионално издание в Азия. Големият финал ще се проведе на 14 ноември в залата One Bangkok Forum. Началото е насрочено за 14:30 ч. българско време (20:30 ч. местно време).

В първото издание на конкурса ще участват представители на 11 азиатски държави. Това са: Бангладеш, Бутан, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Тайланд, Филипините и Южна Корея.

Събитието се организира в партньорство с тайландската телевизия Channel 3 и компанията Voxovation. Финалът ще бъде излъчен от участващите телевизионни оператори и в официалния YouTube канал на „Евровизия“.

Това е поредната поява на DARA на сцената на конкурс от семейството на „Евровизия“. Наскоро тя участва и в детското издание на конкурса в Малта. Там заедно с победителката от предходната година Лу Дьолез изпълниха песните „Bangaranga“ и „Ce Monde“.

Редактор: Георги Иванов