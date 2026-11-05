Министрите на здравеопазването Катя Ивкова и на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и над 40 полицаи от СДВР, начело с директора старши комисар Николай Пелтеков дариха кръв в съвместна акция с УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. В нея се включи и директорът на лечебното заведение доцент доктор Николай Стоилов. Участието им има за цел да насърчи доброволното кръводаряване и да напомни, че всяка дарена капка кръв спасява човешки живот. МВР планира подобни инициативи съвместно с лечебните заведения и Министерството на здравеопазването в различни области на страната.

Снимка: МВР

„Полицаите са хора с големи сърца и винаги са готови да помогнат. Разбирането ни е, че полицаят трябва да е човек, който е в помощ, в услуга на гражданите във всички случаи, освен когато не става въпрос за нарушаване на закона. Днес имаме повод да покажем това реално и да призовем гражданите също да се включат в такава акция. Не е толкова сложно човек да дари една банка кръв, а в същото време за друг тя е животоспасяваща. Важно е това да се помни и кръводарявеното да стане трайна практика“, заяви министър Иван Демерджиев.

Снимка: МВР

МВР предвижда през идната година патрулните автомобили да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Служителите ще бъдат обучени за ползването на апаратите, допълни министърът. Той поясни, че и сега в структури на МВР се подготвят парамедици, които се обучават доброволно.

Снимка: МВР

Министър Катя Ивкова благодари на служителите на МВР за участието. „Всяка капка кръв знаем, че спасява човешки животи и за това даваме личен пример. Надяваме се да успеем да мотивираме представители на гражданското общество да се включат също да дарят кръв“, заяви министър Ивкова.

Редактор: Дарина Методиева