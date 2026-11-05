Снимка: iStock, илюстративна
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Напрежение в парламента породи предложението на правителството за реформа в Комисията по досиетата. Идеята на управляващите е функциите ѝ да бъдат прехвърлени към Държавна агенция „Архиви“.
Български евродепутати вече се обявиха против реформата, а част от опозицията видя опит за прикриване на историята. Още вчера управляващите отговориха на критиките.
„Няма смисъл от закриването, комисията да отива в „Архиви“, министър-председателят да отговаря за това един или друг агент да бъде разкрит“, коментира Ивайло Мирчев от „Демократична България“.
„България приключва като се опитва да скрие кой от службите участва в Министерския съвет, кой е в Народното събрание, кой е по различните комисии. Това е грешният начин да приключим с тази тема“, категоричен беше Николай Денков от „Продължаваме Промяната“.
„На практика тези архиви ще бъдат погребани и по този начин ще се блокира делото за т. нар. Възродителен процес“, заяви Станислав Анастасов от ДПС.
„Комисията вече няма функция, всички агенти и бивши ченгета са в парламента“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Петър Витанов от „Прогресивна България“ каза, че остава функционалността на Комисията и същият архив, „просто се махат комисари“.
Според Цончо Ганев от „Възраждане“ Комисията по досиетата е тежка за бюджета. „Всяка година даваме 5 млн. за заплати. Това е нещо абсурдно – едни хора да усвояват 5 млн., за да ровят в досиетата на хора на преклонна възраст“, заяви той.
Редактор: Цвета Лазаркова