Общо 53 червени картона бяха показани по време на полуфинален мач от първенството на бразилския щат Минас Жерайс за футболисти до 20 години. Срещата между отборите на „Уберландия” и „Маморе” беше прекратена след масово сбиване на терена, съобщава „Би Би Си".

От игра бяха отстранени 43-ма футболисти, 8 членове на треньорските щабове и двама представители на ръководството на „Уберландия”. Три от картоните бяха показани още преди масовия бой.

Според доклада на главния съдия конфликтът се разразил през второто полувреме, след като футболистът на „Маморе” Дави провокирал противниковата резервна скамейка при празнуването на третия гол за своя отбор, с който резултатът станал 3:1. Треньорът на вратарите на „Уберландия” Пауло Сержио Диас дос Сантос нахлул на терена, за да се конфронтира с него. Това предизвикало сблъсъци между играчите и последвалите масови изгонвания.

Заради безредиците мачът бил прекъснат за около 40 минути, след което съдията Фернандо Патрик Дрошгич Модесто решил да го прекрати.

World record 53 red cards were shown during a chaotic S-final 1st leg of the Minas Gerais U20 tie: Uberlandia v Mamore in Brazil. Marred by scenes that led to 43 players & 8 members of coaching staff being sent off, while 2 Uberlandia board members were dismissed, taking the tally up to 53. https://t.co/tKNJbxdBAS — Olúwashínà Òkélèjì (@oluwashina) November 5, 2026

„В 54-ата минута на второто полувреме започна масово сбиване, което направи невъзможно показването на червените картони и провеждането на процедурата по официално приключване на срещата. Поради настъпилия хаос и липсата на сигурност обявих мача за приключен“, написал съдията в доклада си.

Според информация на бразилското издание „О Темпо“ на стадион „Парке до Сабия“ са били извикани и военни полицаи. Докладът описва 14 счупени врати, повредени душове и прозорци, както и унищожени резервни скамейки, маси и столове.

От „Уберландия" обявиха, че се отказват от участие във втория мач от полуфиналната серия. Причината е, че след масовите изгонвания „Маморе" разполага само със 7 футболисти. Клубът определи решението си като жест на феърплей. Така „Маморе" ще продължи към финала, а „Уберландия" ще се съсредоточи върху срещата за третото място.

„Клубът не е останал безучастен. Вече са предприети съответните вътрешни дисциплинарни мерки спрямо замесените, защото спортното развитие е преди всичко въпрос на личностно израстване“, се казва в официалната позиция на „Уберландия".

Предишният рекорд за най-много показани червени картони - 36 на брой, е поставен през 2011 г. в мач от петото ниво на аржентинския футбол между „Клуб Атлетико Клейполе" и „Викториано Аренас".

Редактор: Георги Иванов