Британският актьор и комик Ръсел Бранд беше признат за виновен по четири от общо седем обвинения – едно за изнасилване и три за сексуално посегателство. Той е изправен пред съда по дела за престъпления, извършени в периода между 1999 и 2009 г. срещу шест жени, съобщава "Би Би Си".

След произнасянето на присъдата съдията постанови Бранд да остане в ареста до изслушването за определяне на наказанието, насрочено за понеделник.

„Осъден сте за няколко престъпления, включително изнасилване. Последицата от това неизбежно ще бъде значителна присъда лишаване от свобода“, заяви съдията Джъстис Бенатан.

Той допълни, че по едно от обвиненията „очевидно ще последва ефективна присъда с известна продължителност“.

Редактор: Георги Иванов