Двама души са пострадали при сблъсък между лек автомобил и трамвай на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Уилям Гладстон“ в София. Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Водачът и пътникът в автомобила са откарани за медицински преглед. Сигналът за катастрофата е подаден около 12:15 часа.

Инцидентът затрудни движението в района. Трамваите са започнали да се движат отново в 13:00 часа, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Редактор: Георги Иванов