Старата и амортизирана мрежа е основната причина за поредицата от аварии в София. Това каза в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев, коментирайки кризата с „Топлофикация София”, която остави хиляди домакинства в източните райони на столицата без редовно топлоснабдяване.

Георгиев посочи, че за по-големите ремонти, които изискват повече ресурси, е необходимо да се премине процедура по обществена поръчка. „Това отнема лятото на практика и самите дейности се извършват сега“, каза той.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества обясни, че разходите за ремонтите са част от обичайните разходи на „Топлофикация“ за предоставяне на услугата и се включват в нейното ценообразуване. Въпреки това те представляват сравнително малък дял от общите разходи на дружеството.

По думите му дълговите са огромни и са натрупани с години, основно към „Булгаргаз”. Георгиев направи сравнение с частните дружества, като посочи, че при тях е много по-лесно да се оцени една ситуация и да се определи какво е необходимо да се направи. „Принципалът на „Топлофикация София“ е общинският съвет, всички стратегически решения трябва да тръгнат оттам“, каза той.

Относно домакинствата без топлоснабдяване той посочи, че те със сигурност няма да получават сметки за този период, тъй като не потребяват топлинна енергия. Кремен Георгиев призова хората да не остават с впечатлението, че „Топлофикация“ нехае. „Наистина се работи много усилено, но за съжаление доста неща стават ясни едва след разкопаването на съответния участък“, каза той.

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Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества коментира, че има случаи, при които след разкопаване на трасето се установява, че състоянието на тръбите е много по-лошо от очакваното.

Георгиев увери още, че към момента няма повод за промяна на цените на топлинната енергия, които ще продължат да действат до 30 юни.

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