Повдигнаха обвинение на мъжа, убил вчера друг мъж с нож в Сливен. Той е задържан за 72 часа от Окръжна прокуратура-Сливен.

Обвинението е, че заподозреният умишлено е умъртвил 33-годишен мъж, като убийството е извършено при условията на опасен рецидив.

Обвиняемият и жертвата се познавали и поддържали близки приятелски отношения, съобщиха говорителят на Окръжна прокуратура-Сливен прокурор Ваня Белева и началникът на РУ-Сливен гл. комисар Борис Борисов. Престъплението е извършено в източната част на вилната зона в Сливен. Според доказателствата мотивът е финансов, посочиха властите.

Обвиняемият е задържан при полицейска операция вечерта на същия ден, след като е открит в частен дом в село край града. Той е осъждан повече от 25 пъти. Предстои Окръжната прокуратура в Сливен да внесе искане за задържане под стража.

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира убийството, като каза, че е „широка палитрата от криминални прояви на неговия извършител“. По думите на Демерджиев обвиняемият наскоро е изтърпял наказание „лишаване от свобода“ и е бил освободен. Вътрешният министър каза, че не може да даде повече подробности.

„В никакъв случай престъпната му дейност не е свързана само с разпространението на наркотични вещества. Конкретни връзки между убийството и подобен род дейност не мога да коментирам в момента. Води се наказателно производство и не мога да изпадам в никакви детайли, свързани с предмета на това наказателно производство“, заяви Иван Демерджиев.

Редактор: Цвета Лазаркова