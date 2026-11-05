Краткосрочно решение няма. Единственият работещ вариант е привличането на чужд инвеститор. Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев в предаването „Пресечна точка“ в коментар за кризата с „Топлофикация София“.

По думите му „Булгаргаз” продължава да доставя газ на „Топлофикация София“, без да си получава парите и трупа вземания. Спред експерта теоретично е възможно, но на практика е изключително трудно „Топлофикация София“ да се спре през зимния период, за да се оздравява или да се фалира. „София е град, който е създаден на базата на централизирана топлофикационна услуга. Това означава, че електрическите мрежи не са оразмерени да поемат евентуално повишено търсене, ако няма парно“, добави той.

Той отбеляза също, че държавата няма как безкрайно да поддържа дружеството живо, особено в този му вид. Куюмджиев коментира, че „Топлофикация София“ е единствената топлофикация в България, която е губеща.

„Тези проблеми в голяма степен нямаше да ги има, ако всички тези общински съвети бяха направили едно от двете неща още преди години, когато дългът не беше такъв, какъвто е в момента. Едното беше да привлекат чуждестранен инвеститор. Вторият начин, по който можеше да бъде спасена „Топлофикация“, беше да се инвестира в така наречената когенерация“, каза експертът, допълвайки, че всички топлофикации в България са преминали към високоефективни когенерационни турбини.

„Високоефективни означава, че те използват 90% от постъпващата енергия - тоест горенето на природен газ да го трансформират в топлина и електричество“, заяви енергийният експерт. Той отбеляза, че турбините на „Топлофикация София“ все още са само топлофикационни.

Куюмджиев заяви още, че едно дружество, което е в технически фалит, може би е по-добре да бъде оставено да фалира.

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