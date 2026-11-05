Италианският премиер Джорджа Мелони призова Европейския съюз да назначи свой представител за преговорите с Русия, като предупреди, че в противен случай блокът рискува да загуби значението си в усилията за постигане на мир в Украйна.

Премиерът изпрати писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. В него тя пише:

Това, за което продължавам да настоявам, е веднъж завинаги да се вземе решение кой ще седне на масата за преговори от името на Европейския съюз и с какъв мандат. Джорджа Мелони

По думите ѝ досегашният подход на ЕС към преговорите с Русия не следва ясен курс.

За разлика от САЩ, Европейският съюз все още не е назначил представител, който да ръководи усилията за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната, започнала преди повече от четири години. Мелони призова европейските лидери да обсъдят въпроса по време на неформалната среща в Дъблин следващата седмица. Според нея след консултации с Норвегия, Великобритания и други държави извън ЕС лидерите трябва да бъдат в състояние да вземат официално решение на следващата среща на върха, насрочена за декември.

Италианският премиер предупреди, че ако не бъде постигнато официално споразумение, Европа рискува да се превърне в незначителен фактор в преговорния процес. По думите ѝ подобно развитие би обслужило единствено интересите на онези, които искат войната да продължи. Мелони определи тази перспектива като „неприемлива“, тъй като на карта са заложени човешки животи и бъдещето на сигурността на Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петрова