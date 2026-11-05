В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистите Виктория Пенкова, Винсент Тановски и Людмил Илиев.

По-скъпият живот и все по-трудният избор за какво да харчим парите си - пред този проблем са изправени 74% от българите. В първата дискусия седмичните коментатори противопоставиха своите гледни точки за това как обществото реагира на ценовата криза.

Необходим ли е нов закон за българския език? Със 153 гласа „за“ проектът на „Възраждане“ беше приет на първо четене. Една от основните идеи е надписите в публичното пространство - върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица - да бъдат на български език. Във втория разговор коментаторите обсъдиха какво ще се промени на практика и докъде ще стигне новата регулация.

Цялото предаване гледайте във видеото.