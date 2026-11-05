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„Пресечна точка”: За спора около вноските за втора пенсия и „синьото цунами”, което помете Тръмп
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистите Виктория Пенкова, Винсент Тановски и Людмил Илиев.
По-скъпият живот и все по-трудният избор за какво да харчим парите си - пред този проблем са изправени 74% от българите. В първата дискусия седмичните коментатори противопоставиха своите гледни точки за това как обществото реагира на ценовата криза.
Необходим ли е нов закон за българския език? Със 153 гласа „за“ проектът на „Възраждане“ беше приет на първо четене. Една от основните идеи е надписите в публичното пространство - върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица - да бъдат на български език. Във втория разговор коментаторите обсъдиха какво ще се промени на практика и докъде ще стигне новата регулация.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Ивета Костадинова