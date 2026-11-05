Най-малко 7 души бяха убити при украински атаки в окупираната от Русия Луганска област в Източна Украйна.

При удар по автобус, който е пътувал към град Луганск са загинали петима души, съобщи в Telegram назначеният от Русия губернатор Леонид Пасечник. При тази атака са били ранени най-малко 13 души.

Двама мъже са загинали при нападение срещу лекотоварен автомобил в района на град Ровенки, добави Пасечник, като отбеляза, че има и един ранен. Той не посочи с какви с какви оръжия са извършени атаките.

По-голямата част от Луганска област е под руски контрол. Украинската армия редовно нанася удари във вътрешността на Русия, като най-често използва дронове.

По-рано днес руските власти съобщиха, че отломки от дронове са предизвикали пожари в промишлени обекти в руския град Рязан.

"Ройтерс" пише, че според анализ на кадри, публикувани в социалните мрежи, обект на атаката най-вероятно е била Рязанската петролна рафинерия, която е най-големият нефтопреработвателен обект в Русия. На анализираните кадри се вижда пожар, бушуващ в индустриалната зона, където се намира Рязанската рафинерия. Географското местоположение на видеото е определено чрез съпоставяне на характерни за района обекти, включително църква, конфигурацията на пътищата и сградите, с архивни и сателитни изображения. Агенцията обаче допълва, че не е могла да провери чрез независим източник кога са заснети кадрите.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков по-рано днес заяви, че електроснабдяването в руския град Рязан е възстановено, а пожарите в промишлените обекти са локализирани или потушени след мащабна атака с дронове. Малков не уточни кои са атакуваните обекти, но отбеляза, че срещу областта са били изпратени повече от 200 дрона.

Засега не е ясен размерът на евентуалните щети по рафинерията. Рязанската петролна рафинерия, която осигурява гориво за Москва, тази година бе атакувана няколко пъти. Съоръжението има капацитета да обработва около 340 000 барела петрол на ден.

Редактор: Цветина Петрова