Европейският съюз превежда 4,36 млрд. евро на Украйна в навечерието на петата военна зима за страната. За отпускането на средствата съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Докато Русия продължава безмилостните си атаки, Украйна се готви да посрещне петата си военна зима“, написа тя в социалната мрежа X.

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Пакетът е на стойност 4,36 млрд. евро. От тях 3,7 млрд. евро са предназначени за макрофинансова помощ, а 660 млн. евро - за отбраната по линия на Заема в подкрепа на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на фон дер Лайен, Европейската комисия и държавите членки за финансовата подкрепа. По думите му средствата ще бъдат насочени към най-неотложните нужди на страната, сред които укрепване на енергийната устойчивост и закупуване на дронове, средства за електронна война и системи за противовъздушна отбрана.

„Подкрепата за Украйна сега, преди настъпването на зимата, означава да не оставяме на Русия никаква надежда да потопи страната в мрак и да разруши нормалния живот на хората“, заяви Зеленски.

Редактор: Георги Иванов

Източник: Ursula von der Layen, Volodimir Zelensky - X