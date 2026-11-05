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Европейският съюз превежда 4,36 млрд. евро на Украйна в навечерието на петата военна зима за страната. За отпускането на средствата съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Докато Русия продължава безмилостните си атаки, Украйна се готви да посрещне петата си военна зима“, написа тя в социалната мрежа X.
Усилията за постигане на справедлив и траен мир за Украйна продължават, както и непоколебимата подкрепа на ЕС
Пакетът е на стойност 4,36 млрд. евро. От тях 3,7 млрд. евро са предназначени за макрофинансова помощ, а 660 млн. евро - за отбраната по линия на Заема в подкрепа на Украйна.
As Russia continues its relentless attacks, Ukraine is about to start its fifth wartime winter. And as efforts to achieve a just and lasting peace for Ukraine continue, so too does the EU’s unwavering support. Today we are disbursing a €4.36 billion package for Ukraine. https://t.co/uzo8bjtqKc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 5, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски благодари на фон дер Лайен, Европейската комисия и държавите членки за финансовата подкрепа. По думите му средствата ще бъдат насочени към най-неотложните нужди на страната, сред които укрепване на енергийната устойчивост и закупуване на дронове, средства за електронна война и системи за противовъздушна отбрана.
Grateful to @vonderleyen, the European Commission, and EU Member States for today’s €4.36 billion disbursement to Ukraine: €3.7 billion in macro-financial assistance and €660 million in defense support under the Ukraine Support Loan. The money will go toward some of the most pressing areas at the moment, such as strengthening Ukraine’s energy resilience and procuring drones, electronic warfare, and air defense assets. Supporting Ukraine now, ahead of the coming winter, means denying Russia any hope of plunging Ukraine into a blackout and destroying normal life. Thank you, Europe!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2026
„Подкрепата за Украйна сега, преди настъпването на зимата, означава да не оставяме на Русия никаква надежда да потопи страната в мрак и да разруши нормалния живот на хората“, заяви Зеленски.
Редактор: Георги Иванов