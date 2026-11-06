Правителството представя Бюджет 2027. Това се случва пред студентите и преподавателите в Университета за национално и световно стопанство.

„Бюджетът задава визията за развитие на държавата. Целта ни е българите да живеят по-добре и по-сигурно", заяви премиерът Румен Радев. Той посочи, че пред правителството има огромно предизвикателство - да намали прекомерния дефицит, да свие разходи и в същото време да не изгуби от доходите на хората и от социалната подкрепа.

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Радев се позова и на данни на Евростат, които сочат, че през 2025 година дефицитът на начислена основа е 4%, а не 3%. „Всяка година разходите растат застрашително. Същите хора, които се движеха по траекторията на тези разходи, сега казват: „Свивайте!“. Добре, а вие защо не свихте? И аз търся съвет и от тези, които ни упрекват, и от всички вас, експертите - дайте предложение как да свием разходите. Защото в тези разходи са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. Кое и как да подтиснем, така че да удовлетворим изискванията, за да намалим свръхдефицита?", попита Радев.

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Радев каза, че „ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса. „Промишленото производство вече четвърта година се е „засилило надолу по склона". Преките чуждестранни инвестиции са на критично ниски нива и вървят надолу. Чакаме резултата за 2026 година", заяви Радев.

Той посочи и докладите на Сметната палат. От тях става ясно, че има неразплатени 1,8 милиарда задължения за свършена работа към общините, 0,77 милиарда задължения към АПИ. „Като добавим 1,4 милиарда лихви, които трябва да платим за 2027 година, ние сме вече близо 4 милиарда назад”, каза Радев.

„Ако ме питате какво е Бюджет 2027, ще ви отговоря много просто - това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта, и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Това е задачата пред нас. За нас е най-важно да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта”, каза Радев.

Оздравяване на публичните финанси, засилване на социалната подкрепа и повишаването на доходите ще са сред основните приоритети на правителството за следващата година, стана ясно още от думите на премиера.

Снимка: БГНЕС

Ще се инвестира в стратегическите сектори - образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт. Ще се работи и ца ускорено развиване на ключовата инфраструктура.

Целта на правителството в Бюджет 2027 ще е връщане на разходите до под 40% от БВП, връщане на дефицита под 3% до 2028-2029 година и да започне намаляване на поетия дълг.

„Трудната част ще е административната реформа”, каза Радев. Няма да има механични съкращения.

Радев посочи, че в МВР е подет процес, в който да се освобождават оперативните структури от хора с ТЕЛК. „Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания. Но ще бъдем безкомпромисни към фалшивите ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг, за установяване, за пресичане и за недопускане в бъдеще", каза Радев.

В МВР се освобождават вече и хора, които са и с пенсия, и със заплата - общо 5042 щатни бройки. В административните структури намалението е от 260 на 220 щата. Ръководните длъжности се намаляват от 1868 до 1723.

В бюджета е заложено стимулиране на икономическия растеж. Прагът за регистрация по ДДС се увеличава до 80 000 евро. Инвестициите се насърчават с 60 мил. евро. Средствата за развитието на индустриални зони и паркове се увеличава с 51 млн. евро. Осигуряват се още 10 млн.евро за партньорство с международни институции за публично-частно партньорство. С 10 млн. евро се увеличават средствата за средните професионални технически училища. Разширява се подкрепата за приоритетни проекти. Става дума за средния бизнес. Прагът на инвестициите става от 25 на 15 млн. евро, а прагът на работните места – от 100 на 40.

Той посочи защо е избрана аулата на УНСС за представянето на бюджета. „Искахме открито да го представим. За нас е важен диалогът с гражданите и работодателите. Бюджетът не е само сухи таблици и цифри”, каза Радев.