Дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи.

Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев.

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев. "Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.

Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев

За безпилотния апарат са уведомени военните сили и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.

Кореспондент: Надежда Карапанчева