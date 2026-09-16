Съдът в Хага отхвърли обвиненията за престъпления срещу човечеството срещу Хашим Тачи и тримата бивши командири на Армията за освобождение Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Специализираните съдебни състави за Косово приеха, че обвинението не е доказало наличието на широко разпространено нападение срещу цивилното население - задължителен елемент за квалифицирането на деянията като престъпления срещу човечеството.

„Съдебният състав установи, че обвинението не е успяло да докаже извършването на такова широко разпространено нападение срещу цивилното население“, заяви председателстващият съдия Чарлз Смит.

Съдът продължава произнасянето на първоинстанционната присъда по другите обвинения срещу четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Смит представя резюме на съдебното решение и разглежда историческите обстоятелства около обвинителния акт, включително събитията в Косово през обхванатия от обвиненията период.

Снимка: БГНЕС

Произнасят присъдата на бившия президент на Косово Хашим Тачи

Процесът започна на 3 април 2023 г. Съдията заяви, че той е протекъл в атмосфера на сплашване на свидетели. Някои са оттеглили или променили показанията си поради опасения за своята сигурност и тази на семействата си, докато много други са свидетелствали „смело и решително“.

Стотици граждани се събраха на площад „Скендербег“ в Прищина, където заседанието се излъчва на голям екран. Мнозина носят знамена и символи на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Снимка: БГНЕС

По-рано косовският външен министър Глаук Конюфца заяви в Хага, че очаква оправдателни присъди.

„Нашата война беше необходима отбранителна война. Тя имаше само една цел - свободата на нашия народ и спирането на геноцида, извършван по онова време от военните, полицейските и паравоенните сили на Сърбия“, каза Конюфца.

Снимка: БГНЕС

Прокуратурата настоява за присъди от по 45 години затвор. Четиримата са обвинени в преследване, убийства, изтезания и насилствени изчезвания по време и след конфликта със Сърбия през 1998-1999 година. Те отричат обвиненията, а защитата на Тачи твърди, че няма доказателства, които пряко да го свързват с престъпленията.

Редактор: Цвета Лазаркова