Дванайсет души, сред които пет деца, загинаха, а над сто са в неизвестност след срутването на шестетажна жилищна сграда в града Газа, съобщи днес пред „Франс прес“ палестинската служба за гражданска защита.

Шестетажната сградата, в която са били разположени по четири апартамента на етаж, е била „директно атакувана“ по време на войната, което е „нарушило структурната ѝ цялост и е причинило срутването“, съобщи службата по комуникации в Газа.

„Най-малко 12 мъченици, включително пет деца, са извадени загинали под руините досега“, каза Махмуд Басал, говорител на службата за гражданска защита, която действа под управлението на „Хамас“. Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок продължава.

„Хамас“ е планирал атаки в Берлин и Виена за годишнината от 7 октомври

Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища.

Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

При войната в Газа бяха убити над 73 000 палестинци, а над 174 000 бяха ранени, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването, чиито данни се смятат за достоверни от ООН.

Редактор: Цвета Лазаркова