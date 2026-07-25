"Шоуто трябва да продължи". Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на традиционната гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, предаде "Асошиейтед прес".

Събитието трябваше да се състои по-рано през годината, но тогава въоръжен мъж откри огън по време на вечерята и беше арестуван и обвинен, че е искал да убие държавния глава. Тръмп се отърва невредим, а Белият дом насрочи нова дата за гала вечерята. Заподозреният за атаката в края на април - Коул Алън, пледира невинен през май по редица обвинения, сред които и опит за убийство.

Пред препълнена с журналисти зала на вашингтонския хотел "Хилтън" Тръмп сега заяви: „Както казах преди три месеца, шоуто трябва да продължи“. Той влезе в балната зала, посрещнат с аплодисменти, а председателят на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейдзя Дзян от „Си Би Ес Нюз“ му благодари за подкрепата. След това президентът остана в залата повече от час за церемонията по връчването на наградите, включително такива на журналисти, публикували критични материали за него и неговата администрация.

На свой ред Дзян, приветствайки присъстващите, заяви: „Няма да бъдем сплашени. Отказваме да позволим един акт на насилие да има последната дума“, визирайки нападението отпреди три месеца по време на гала вечерята.

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На събитието на кореспондентите Тръмп за пореден път на шега заговори за трети президентски мандат. По Конституция той няма право на такъв. Но републиканецът се пошегува, че при него "нещата от втори път се получават по-добре, а на третия път ще бъдат още по-добре".

В речта си Тръмп, който често е влизал в конфликт с медиите по различни поводи, редуваше сега приятелски шеги към журналистите и упреци към онова, което той нарича „медиите на фалшивите новини“, посочва "Ройтерс". Той също лично атакува журналисти като Дон Лемън и Лорънс О'Донъл, политици като Крис Кристи и Адам Шиф, както и известни личности, сред които Брус Спрингстийн и Джейн Фонда.

Тръмп даде да се разбере, че този път се е въздържал от по-остри критики към журналистите, които е възнамерявал да отправи на първоначално планираната вечеря. "Подозирам, че някои от вас имат късмет, че предишната вечеря беше прекъсната, защото възнамерявах сериозно да се заема с вас тогава“, пошегува се той, цитиран от "Ройтерс".

Тазгодишните две гала вечери отбелязаха първото участие на Тръмп като президент на това събитие. По време на предишния си мандат той бойкотираше проявата, но сега обеща да се върне и догодина.

Защитници на свободата на медиите критикуват администрацията на Тръмп за заведените съдебни дела срещу медийни организации, заради ограничения достъп за някои журналисти до Белия дом и заради заплахите за действия срещу телевизионни оператори. Тръмп отхвърля тези критики, като твърди, че администрацията му насърчава отчетността и се бори с медийната пристрастност.

По време на гала вечерята Тръмп снощи похвали и служителите на „Сикрет сървис“, по-точно Виктор Гонсалес, който беше прострелян на контролно-пропускателния пункт пред балната зала през април и на когото се приписва предотвратяването на нападението. Гонсалес е носел защитна жилетка и е бил единственият човек, ранен при атаката.

Галавечерта – ежегодно събитие във Вашингтон с повече от вековна история – събира средства за журналистически стипендии и отбелязва свободата на пресата, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ. По традиция на събитието участва комик, който се шегува както с президента, така и с медиите. Тази година развлечението беше поверено на Оз Пърлман.

Тръмп обаче съперничеше по шеги на Пърлман. Той например каза на журналистите: „Знам, че не беше лесно да намерите обувки, които да си подхождат с бронежилетката, която много от вас не искаха да носят, защото предпочитаха да умрат, отколкото да изглеждат с 10 килограма по-пълни“ .

В речта си Тръмп засегна и по-сериозни политически теми. Той каза, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети Вашингтон във вторник, предаде "Ройтерс". Тръмп също така говори за войната с Иран, имиграцията и престъпността и повтори твърденията си за президентските избори през 2020 г., чийто резултат и до днес не признава, предаде ДПА.

„Направихме Америка отново велика и тя ще стане още по-велика“, заяви Тръмп, носейки бейзболна шапка с надпис „Тръмп 2028“.

Той отправи и шеговита критика към автора на речта си, след като няколко от подготвените шеги не успяха да впечатлят публиката.

Редактор: Дарина Методиева