Президентът на САЩ Доналд Тръмп тази вечер ще произнесе реч на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Изявлението му идва почти три месеца след като събитието в хотел "Хилтън" във Вашингтон беше отложено заради стрелба, предаде "Ройтерс".

Официалното събитие, за което се бяха събрали журналисти, политици и представители на правителството, беше отменено на 25 април, след като мъж се опита да проникне насила през контролно-пропускателен пункт и стреля с ловна пушка пред балната зала, където Тръмп и служители от администрацията му заемаха местата си. Заподозреният Коул Алън през май пледира "невинен" по обвинения, включващи опит за убийство на президента.

Събитието беше преместено в хотел "Уолдорф Астория" и ще протече при засилени мерки за сигурност.

Директорът на Сикрет Сървис Шон Къран в заяви в сряда пред репортери, че пристигнал преди събитието екип вече прилага всеобхватен план за сигурност в хотела. "Очакваме да се появят лоши хора", каза Къран. "Това просто е реалното положение, в което се намираме, но ние ще действаме както при всеки друг обект, който президентът посещава", добави той.

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Според Тръмп стрелбата през април е демонстрирала необходимостта да бъде построена балната зала в Белия дом на стойност 400 милиона долара, тъй като провеждането на подобни събития там би подобрило сигурността на президента.

Стрелбата през април беше при първото участие на Тръмп във вечерята на кореспондентите, откакто той встъпи в длъжност през втория си мандат.

Тръмп често влиза в конфликт с медиите, посочва "Ройтерс". Той води дела срещу редица медии, обвинява ги в разпространяване на фалшиви новини и е отправял критики срещу отделни журналисти. Администрацията му, наред с други мерки, изключи "Асошиейтед Прес" от пресклуба на Белия дом и ограничи достъпа на някои журналисти до Пентагона.

От друга страна, Тръмп поддържа по-пряк контакт с репортерите, отколкото предходните президенти и често отговаря на въпроси по време на публични прояви, както и редовно разговаря с журналисти по телефона.

Редактор: Дарина Методиева