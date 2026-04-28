Три обвинения за стрелеца от гала вечерта на Асоциацията на журналистите в Белия дом. Едно от тях е за опит за убийство на президента на Съединетите щати, което се наказва с доживотен затвор. Очаква се срещу 31- годишния Коул Томас да има и още обвинения. А от Белия дом обвиниха Демократическата партия за разпалената омраза, довела до нападението.

„Не се заблуждавайте! Това беше опит за покушение срещу президента на Съединените щати”, категоричен е прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Джанин Пиро.

Второто обвинение на Томас е за междущатско пренасяне на огнестрелно оръжие с цел извършване на тежко престъпление. Третото е за използване на огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление.

Видеозапис от камерите за наблюдение в хотел „Хилтън” във Вашингтон от събота вечер показва опита за покушение. „Той преминал през детекторите, държейки дългоцевно оръжие. В този момент служителите на Secret Service, разположени на контролно-пропускателния пункт, чули силен изстрел”, посочи и.д. главен прокурор на САЩ Тод Бланч.

Властите твърдят, че Алън се намирал на един етаж над балната зала, където се провеждала вечерята на кореспондентите в Белия дом, пълна с журналисти и високопоставени политици. „Целта му е била президентът Тръмп. Описал го е в манифеста си. Целта му е била и представители на администрацията”, добави Бланч.

Според прокурора на САЩ за окръг Колумбия на извършителя вероятно ще бъдат повдигнати още обвинения, тъй като разследването продължава. „Това са оръжията, които обвиняемият е носил със себе си. Носил е пушка-помпа „Мозберг” 12-ти калибър. Това е полуавтоматичен пистолет 38-ми калибър. Той е имал поне 3 ножа и всякакви други принадлежности”, каза Джанин Пиро.

От Белия дом обявиха, че култът към омразата, дошъл от левицата, е довел до атаката срещу Доналд Тръмп. „Това политическо насилие е резултат от системната демонизация на президента и неговите привърженици от страна на избрани представители на Демократическата партия и дори от някои медии”, твърди Каролайн Левит.

А републикански конгресмени призоваха за ускорено изграждане на балната зала в Белия дом, което според тях ще допринесе за сигурност за американския президент.

Редактор: Дарина Методиева