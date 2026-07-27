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Страната обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население
Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха у дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място Заутар е напълно унищожено.
Къщите са разрушени, прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заутар е част от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие.
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Градчето е едно от трите населени места, в които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула.
От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му.Редактор: Никола Тунев
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