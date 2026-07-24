Мълния удари китайска ракета малко след изстрелването ѝ. Камери успяха да заснемат необичайния момент.

Ракетата беше изстреляна вчера, като на борда ѝ се намираше комуникационен сателит. Около 30 секунди след старта космическият апарат беше поразен от мълния. От Китайската корпорация за аерокосмическа наука съобщиха, че инцидентът не е повлиял на полета и сателитът успешно е бил изведен в геостационарна орбита.

Това не е първият случай, в който мълния удря ракета малко след изстрелването ѝ. Подобно явление се случва два пъти по време на мисията „Аполо 12“ през 1969 г. Тогава защитните системи на ракетата не са били толкова развити и електрозахранването временно прекъсва, преди да бъде възстановено.

Редактор: Иван Иванов