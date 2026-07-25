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Целият персонал в комплекса е бил евакуиран
Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния Космос, в Мадрид. Засега няма оценка на нанесените щети, предаде „Франс прес”. Целият персонал е бил евакуиран безопасно.
Комплексът се състои от няколко гигантски антени, позволяващи на НАСА да поддържа комуникация с космическите апарати, изследващи най-отдалечените райони на Космоса. Другите два комплекса се намират в Голдстоун, в щата Калифорния, и в Канбера, Австралия.
Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния.
NASA Statement of Madrid DSN complex fire:— NASA Watch (@NASAWatch) July 25, 2026
"The Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), located in Robledo, Spain, about 37 miles (65 km) west of Central Madrid was evacuated on July 24, due to ongoing wildfires in the region. All personnel were safely evacuated. The… pic.twitter.com/bFaDmgvQpO
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Испания и Франция се борят с мащабни горски пожари заради сушата и поредицата от екстремни горещи вълни, обхванали Западна Европа от юни насам.Редактор: Дарина Методиева
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