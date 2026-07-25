Целият персонал в комплекса е бил евакуиран

Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния Космос, в Мадрид. Засега няма оценка на нанесените щети, предаде „Франс прес”. Целият персонал е бил евакуиран безопасно.

Комплексът се състои от няколко гигантски антени, позволяващи на НАСА да поддържа комуникация с космическите апарати, изследващи най-отдалечените райони на Космоса. Другите два комплекса се намират в Голдстоун, в щата Калифорния, и в Канбера, Австралия.

Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния.

Десетки хиляди евакуирани в Испания и Франция заради горските пожари

Испания и Франция се борят с мащабни горски пожари заради сушата и поредицата от екстремни горещи вълни, обхванали Западна Европа от юни насам.

Редактор: Дарина Методиева

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