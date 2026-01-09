Носталгията по българския лев вече има и своята цена. В интернет се наблюдава бум на стоки, свързани с банкнотите и монетите от националната валута. Все повече хора търсят сувенири, които да увековечат лева под формата на декоративно и понякога кичозно изкуство.

Монетници, пана, картини, ключодържатели, бижута, магнити, салфетници и дъски за рязане – това са само част от предметите, които могат да бъдат открити онлайн. Въображението на търговците стига и по-далеч – сред предложенията има свещи, чорапи и дори класьори, изработени от кутии за бонбони.

Според творците интересът е ясен – хората изпитват носталгия към лева и търсят предмети, които да останат като спомен във времето. За някои това е начин да направят личен подарък, а за други – възможност да припечелят още няколко лева.

Николай е модератор на една от най-големите Facebook групи за ръчно творчество. Той прави разлика между изделията, създадени с талант и ръчен труд, и серийните продукти, изработени по шаблон от машини.

Габриела пък дава нов живот на жълтите стотинки чрез своите художествени композиции от монети. По думите ѝ идеята е те да бъдат запазени като част от културното и визуално наследство на България – дори и след като валутата бъде сменена.

"Модерните левови сувенири са форма на патриотичен кич, а приемането на еврото - възможност", казва писателят Михаил Вешим. Той припомня анекдот за Елин Пелин и проф. Александър Балабанов, които спонтанно заминали за Париж – време, когато българите пътували свободно, без визи и без смяна на валута.

Според Вешим няма нищо лошо в носталгията по лева, но не бива тя да се превръща в страх от еврото. Той напомня и за уроците от миналото, като показва банкнота от един милиард югославски динара – символ на хиперинфлацията. „Помним времената, когато вестник струваше 500 лева. Не мисля, че с еврото ще доживеем подобни периоди“, споделя той.