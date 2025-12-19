Божидар е на 10 години и е с двустранна невросензорна загуба на слуха. Диагнозата е установена още след раждането му, след серия от слухови скринингови тестове, които потвърждават пълна глухота. В първите дни от живота си детето преминава през тежко състояние – пневмония и сепсис, за които е лекувано с животоспасяващ антибиотик, чийто страничен ефект може да увреди слуха.

„Направиха два скринингови теста за глухота, които бяха положителни. След това направихме още четири в други здравни заведения и се оказа със сигурност, че има глухота“, разказва бащата на Божидар.

„Българската Коледа”: От свят на пълна тишина момче от Стара Загора вече чува и говори

Семейството приема диагнозата като факт и насочва усилията си към най-важното – развитието на детето. Ранната слухова рехабилитация започва, след като Божидар прохожда, първоначално в специализиран център, а по-късно – при индивидуален слухов рехабилитатор, с когото работи и до днес.

Паралелно с терапиите, Божидар получава и две помощни средства – слухов апарат на едногодишна възраст и кохлеарен имплант, поставен, когато навършва две години. Имплантът значително подобрява възможността му да чува.

„Той чува с лявото ухо много по-добре, защото кохлеарният имплант представлява намотка от електроди във вътрешното ухо, която предава звуковите вълни като електрически импулси директно към слуховия нерв“, обяснява бащата.

Каква подкрепа се оказва на децата с увреден слух у нас?

Героите в тази история обаче не са само лекарите и терапевтите. Бащата на Божидар, по професия медик, се посвещава изцяло на отглеждането и обучението му, превръщайки се в негов постоянен „ресурсен учител“. Майката работи като системен инженер и успява да съчетае професионалните си ангажименти с грижите за детето.

„Това е все едно да си 12-часов ресурсен учител на собственото си дете“, казва бащата.

От 2019 година насам „Българската Коледа“ също е част от пътя на Божидар. Всяка година дарителската кампания отпуска средства за слухово-говорната му рехабилитация.

„Тя е не по-малко важна от училището“, подчертава бащата.

Днес Божидар ходи уверено на училище заедно със своите връстници. Завършва трети клас с много добър успех, обича предмета „Човекът и природата“, а извън учебните задължения плува и има типичните за едно момче интереси – най-вече към колите.

За семейството му подкрепата означава шанс за пълноценно детство и развитие, а за самия Божидар – възможност да расте и да мечтае като всички останали деца.