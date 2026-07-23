Холивудската звезда Брус Уилис, който страда от фронтотемпорална деменция, се появи публично за първи път от известно време. На 19 юли 71-годишният актьор беше забелязан по време на автомобилна разходка в квартал Студио Сити в Лос Анджелис. Уилис беше на седалката до шофьора, облечен в синя риза и с бейзболна шапка. По снимките той изглежда спокоен и отпуснат, което донесе известно успокоение на многобройните му почитатели по света.

СНИМКИ НА БРУС УИЛИС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Актьорът, станал световноизвестен с ролята си в поредицата „Умирай трудно“, беше диагностициран с афазия през 2022 г., а през 2023 г. семейството му съобщи, че заболяването е прогресирало до фронтотемпорална деменция. Болестта постепенно засяга способността му да говори, но редките му излизания навън показват, че той все още има възможност да се радва на моменти извън дома.

Bruce Willis, 71, makes rare public appearance amid dementia battle https://t.co/bHXw5sDA6o pic.twitter.com/KaL5nFQQSj — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) July 21, 2026

Съпругата му Ема Хеминг редовно информира обществеността за състоянието му. В интервю за подкаста The Bo'sticks тя обясни, че заболяването на Уилис засяга основно езиковите способности, а не паметта. По думите ѝ актьорът продължава да разпознава своите близки, за разлика от много пациенти с болестта на Алцхаймер.

Семейството на Брус Уилис премести актьора в отделна къща

„Формата на заболяването, от която страда Брус, засяга езика. Съществува и друг вариант, който влияе предимно върху поведението“, посочи Хеминг.

Тя разкри още, че семейството е взело трудното решение актьорът да бъде настанен във второ жилище, пригодено за необходимите медицински грижи. Решението е било съобразено и с благополучието на двете им малки дъщери - Мейбъл и Евелин.

Учени установиха как се променя формата на мозъка при деменция

„Знаех, че Брус би искал именно това за нашите момичета“, каза Хеминг в интервю за Ей Би Си нюз.

В грижите за актьора активно участва цялото семейство. Бившата му съпруга Деми Мур и трите им дъщери също оказват постоянна подкрепа на Ема Хеминг. По-рано Мур публично похвали усилията ѝ, като заяви, че изпитва огромно съчувствие към нея и се възхищава на начина, по който се справя със ситуацията.

Ема Уилис: Обмислях развод, преди да разберем какво става с Брус

Според Хеминг домът им остава изпълнен с любов, топлина, внимание и смях. Благодарение на подкрепата на своите близки Брус Уилис продължава да се радва на кратки разходки и спокойни моменти извън дома въпреки тежкото заболяване.

Брус Уилис вече не може да ходи, да говори и да чете (СНИМКИ)

Редактор: Иван Петров