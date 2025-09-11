Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – сподели, че е преминала през изключително труден период във връзката им преди диагнозата му с фронтотемпорална деменция, поставена през ноември 2022 г.

В интервю 46-годишната Ема признава, че е обмисляла развод: „Чувствах, че бракът ми се разпада. Брус се държеше различно, а аз си мислех: „Какво става? Това не е човекът, за когото се омъжих.“

Ема и Брус са заедно от 2009 г. и имат две дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.). Тя признава, че тогава не е разбирала какво се случва, но след диагнозата всичко е станало ясно.

Днес Ема е основната опора на Брус и ръководи екипа, който се грижи за него. „Вече не се чувстваме като типични съпруг и съпруга,“ казва тя. „Връзката ни е различна, но по-дълбока. Той е моят човек.“

Наскоро Ема разкри, че Брус живее отделно от нея и двете им дъщери, за да получава постоянна професионална грижа. „Това беше много трудно решение, но най-доброто за него и за децата“, обясни тя. „Сега знам, че Брус има най-добрата възможна грижа – 100% от времето.“

