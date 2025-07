Здравето на легендарния Брус Уилис се влошава. Това сочат последните данни за състоянието на актьора, който страда от фронтотемпоралната деменция (ФТД) - дегенеративно мозъчно заболяване. Любимецът на поколения кинофенове вече не може да говори, да чете и да ходи, заради прогресирането на болестта.

BRUCE WILLIS CAN NO LONGER SPEAK, READ, WRITE, UNDERSTAND WORDS - OR WALK



According to reports, frontotemporal dementia has taken everything.



The man who once commanded the screen is now locked in silence, unable to move, unable to connect.



Absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/honh1mXKMV