Брус Уилис навърши 70 години. Звездата от поредица великолепни екшъни, променил представата за този жанр, е роден на 19 март 1955 година. Актьорът, оставил забележителни образи в киното, беше диагностициран с фронтотемпорална деменция. Бившата съпруга на Уилис – Деми Мур, трите му дъщери, които има заедно с нея – Талула, Румър и Скаут, както и настоящата му съпруга Ема Хеминг показват истинска сплотеност и често споделят лични и емоционални моменти с големия актьор в социалните мрежи, информирайки за неговото състояние.

В деня на неговия рожден ден Талула публикува в Instagram видео и снимки с Брус, придружени от много силни думи:

„Той е астронавт, герой със значка, остроумен детектив с несравними реплики – и беше истинска привилегия да наблюдавам как всички тези различни персонажи оживяват и се превръщат в част от историята, благодарение на неговия дух и душа. Но най-вече – това е моят баща. През детството ми толкова често ме питаха какво е да имаш Брус Уилис за баща, сякаш хората си мислеха, че когато го виждат да скача от сгради на екран, той остава гигантски и в реалния живот. Но той е просто човек – мъж, син, момче от Джърси, което удари джакпота в живота с късмет, който дори самият той не може да обясни. И аз обичам това момче от Джърси – този, който ми решеше косата във ваната, винаги настояваше да сложа кърпа, преди да ям в леглото му, и който в нашия тесен кръг е известен като Краля на царевичния кейк. С години се изчервявах, когато хората разбираха цялото ми име. Но сега съм адски горда, че се казвам Талула Бел Брус Уилис.”

Към друг от постовете си Талула пише:

„Честит 70-ти рожден ден на най-любимия ми приятел! Ти си светлина, която никога не може да бъде угасена! Обичам те и съм толкова горда, че съм твоя дъщеря.”

Румър Уилис пък сподели по повод празника забавно видео на баща си, заедно с Деми Мур, и написа към него:

„На Краля… Обичам те, татко!”

Скаут също посвети публикация на баща си в Instagram. Тя написа:

"Честит рожден ден на най-великия за всички времена! Всеки ден благодаря на боговете, че 50% от моята ДНК е от него. Музиката, която създавам, магията, която правя, и магнетичните пакости, които предизвиквам – това е живото наследство на баща ми в този свят."

В една от публикацииите Румър отговори на въпрос на феновете какво е състоянието на нейния баща. Тя написа:

„Той се справя страхотно, благодаря, че питате."

Преди месец в интервю дъщерята на Уилис и Мур каза, че баща ѝ е „в добро състояние“ и че цялото семейство, включително и майка ѝ, се грижат за него заедно.

„Нашето семейство винаги е било много сплотено и най-красивото в това е начинът, по който се подкрепяме взаимно. Това е прекрасно, защото наистина сме като едно цяло“, сподели тя.

Брус Уилис има още две дъщери от втория си брак с Ема – Мейбъл, която е родена през 2012 г. и Евелин, родена през 2014 г.

